Кварацхелия опередил Миранчука в борьбе за награду игроку месяца в Серии А

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В последнем матче грузин принял участие в четырёх матчах, в которых он забил три гола и отдал один голевой пас.

На звание лучшего игрока в феврале также претендовали Алексей Миранчук, Виктор Осимхен и Анхель Ди Мария. Всего в текущем сезоне грузинский хавбек отметился 12 мячами, выступая за неаполитанский клуб.