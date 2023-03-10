Неймар перенес операцию на голеностопе

Форвард «ПСЖ» Неймар перенес операцию в связи с травмой голеностопа, которую он получил в матче чемпионата Франции против «Лилля», сообщает пресс служба парижан.Операция прошла в Дохе. Ранее парижане сообщали, что восстановление займет порядка 3–4 месяцев.

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Также травму получил защитник Маркиньос, который пропустит 10 дней. Марокканец Ашраф Хакими вернется к тренировкам на следующей неделе.