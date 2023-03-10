В Венгрии ответили на вопрос о назначении Черчесова главным тренером команды

Пресс-атташе сборной Венгрии по футболу Герго Сабо заявил, что главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не входит в число претендентов на пост наставника национальной команды.

«В Федерации Футбола Венгрии довольны результатами «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова в еврокубках, однако мы не рассматриваем его кандидатуру на пост главного тренера сборной Венгрии», — приводит слова Сабо Sport24.

Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. «Ференцварош» занял первое место в группе, опередив «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду».