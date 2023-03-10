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31 минуту назад

Полиция нашла человека, который бросил банан на поле в матче «Волга» — «Зенит»

Чемпионат.comиещё 2

Управление полиции по Ульяновской области на своей странице в социальной сети сообщило о задержании болельщика, бросившего банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела. Инцидент произошёл во время матча Фонбет Кубка России Пути регионов с «Волгой» (3:0) в Ульяновске.

Полиция нашла бросившего банан на поле в матче «Волга» — «Зенит» человека
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался местный житель 2004 года рождения. На правонарушителя составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

В четвертьфинале национального Кубка сине-бело-голубые встретятся с «Динамо».

Футбол,Фонбет,Динамо,Зенит,
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