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38 минут назад

Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC

Чемпионат.com

Бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC. Об этом сообщила пресс-служба издательства.

Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Это произошло из-за скандала в связи с его комментарием, которые он сделал, критикуя новую политику правительства в отношении предоставления убежища.

Ранее Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. Игрок заявил, что Великобритания принимает гораздо меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Он назвал это жестокой политикой, направленной против наиболее уязвимых людей.

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