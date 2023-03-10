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26 минут назад

Линекера отстранили от работы на BBC

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Эксперта наказали за высказывания.

Линекера отстранили от работы на BBC
Фото: BBCBBC

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер был отстранён от работы ведущим в главном футбольном шоу BBC. Об отстранении экс-футболиста сообщила пресс-служба компании.

Линекер пока не будет вести передачу из-за скандала, связанного с высказываниями англичанина. Ранее он жёстко раскритиковал новую политику правительства, касающуюся предоставления убежища людям.

Напомним, Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с политикой фашистской Германии в 40-е годы. Футболист остался недоволен планами министров запретить ходатайства о предоставлении убежища нелегальным иммигрантам.

По мнению Линекера, Великобритания принимает меньше иммигрантов, чем другие европейские страны. Как подчеркнул экс-футболист, такая политика направлена против наиболее уязвимых людей.

Футбол,Гари Линекер,
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