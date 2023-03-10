Линекера отстранили от работы на BBC

Эксперта наказали за высказывания.
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер был отстранён от работы ведущим в главном футбольном шоу BBC. Об отстранении экс-футболиста сообщила пресс-служба компании.
Линекер пока не будет вести передачу из-за скандала, связанного с высказываниями англичанина. Ранее он жёстко раскритиковал новую политику правительства, касающуюся предоставления убежища людям.
Напомним, Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с политикой фашистской Германии в 40-е годы. Футболист остался недоволен планами министров запретить ходатайства о предоставлении убежища нелегальным иммигрантам.
По мнению Линекера, Великобритания принимает меньше иммигрантов, чем другие европейские страны. Как подчеркнул экс-футболист, такая политика направлена против наиболее уязвимых людей.