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1 час назад

«ПСЖ» намерен приобрести стадион «Стад де Франс»

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«Пари Сен-Жермен» участвует в гонке за покупку стадиона «Стад де Франс».

«ПСЖ» намерен приобрести стадион «Стад де Франс»
Фото: WikipediaWikipedia

Французское правительство объявило тендер на поиск покупателя по цене около 600 миллионов евро для стадиона на 81 500 мест, крупнейшего во Франции. Арена почти 50 лет являлась домашней для «ПСЖ».

— Мы кандидаты на «Стад де Франс», — сказал источник в «ПСЖ», добавив, что клуб еще не подал заявку.

Цена стадиона «Стад де Франс», который был построен к финалу чемпионата мира 1998 года, оценивалась французским правительством в 647 миллионов евро в 2021 году.

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