Булыкин назвал центральный матч 19-го тура РПЛ

Знаменитый российский футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся депутатом, высказался о матче, который он считает центральным в 19-м туре.
«Для меня наиболее интересен матч «Ахмат» — «Локомотив». Как «Локомотив» сможет сыграть с крепким соперником, который сейчас наверху турнирной таблицы, еще и на выезде в Грозном, где всегда тяжело. Как сыграет Дзюба после хет-трика. Все эти моменты очень интересны, поэтому матч посмотрю», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».
«Ахмат» после 18-ти туров занимает шестое место в РПЛ, набрав 29 очков. На счету «Локомотива» 16 баллов, и он располагается на 13-й строчке, в зоне стыков за выживание. При этом в первом матче чемпионата в весенней части сезона «железнодорожники» благодаря хет-трику Артема Дзюбы обыграли «Ростов» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут.