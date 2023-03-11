Булыкин назвал центральный матч 19-го тура РПЛ

«Для меня наиболее интересен матч «Ахмат» — «Локомотив». Как «Локомотив» сможет сыграть с крепким соперником, который сейчас наверху турнирной таблицы, еще и на выезде в Грозном, где всегда тяжело. Как сыграет Дзюба после хет-трика. Все эти моменты очень интересны, поэтому матч посмотрю», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».