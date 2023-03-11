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41 минуту назад

Булыкин назвал центральный матч 19-го тура РПЛ

Газета.Ru

Знаменитый российский футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся депутатом, высказался о матче, который он считает центральным в 19-м туре.

Булыкин назвал центральный матч 19-го тура РПЛ
Фото: Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

«Для меня наиболее интересен матч «Ахмат» — «Локомотив». Как «Локомотив» сможет сыграть с крепким соперником, который сейчас наверху турнирной таблицы, еще и на выезде в Грозном, где всегда тяжело. Как сыграет Дзюба после хет-трика. Все эти моменты очень интересны, поэтому матч посмотрю», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

«Ахмат» после 18-ти туров занимает шестое место в РПЛ, набрав 29 очков. На счету «Локомотива» 16 баллов, и он располагается на 13-й строчке, в зоне стыков за выживание. При этом в первом матче чемпионата в весенней части сезона «железнодорожники» благодаря хет-трику Артема Дзюбы обыграли «Ростов» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут.

Футбол,Дмитрий Булыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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