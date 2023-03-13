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1 час назад

"Реал" объявил о готовности участвовать в судебном разбирательстве по делу "Барселоны"

Газета.Ruиещё 4

Пресс-служба "Реала" на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сказано, что мадридский клуб готов участвовать в судебном разбирательстве против "Барселоны". "Реал" выражает глубокую озабоченность по поводу серьезности фактов и подтверждает свою полную уверенность в действиях правосудия.

«Реал» сделал заявление на фоне обвинений в адрес «Барселоны»
Фото: Juan Medina/ReutersJuan Medina/Reuters

Мадридский клуб согласился с тем, что в защиту своих законных интересов он появится в разбирательстве, как только судья откроет его для потерпевших сторон", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м — €541 тыс., а в 2018-м — €318 тыс. Бывший работник федерации и его сын уже дали показания. Негрейра заявил, что переведенные ему деньги были связаны с работой консультантом и разъяснением правил, а вовсе не помогали "Барселоне" добиться большей благосклонности судей. Однако он не смог предоставить никаких доказательств консультационного сотрудничества с клубом.

Ранее "Реал" объявил о срочном сборе совета директоров из-за обвинений прокуратуры в адрес "Барсы".

Футбол,Хосе Мария,Реал,
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