«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений прокуратурой

«Учитывая серьёзность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба «Барселона» и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, а также отношения данного клуба с Хосе Марией Негрейрой, бывшим вице-президентом судейского комитета, президент объявляет о срочном сборе совета директоров завтра, в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые «Реал» Мадрид сочтёт целесообразными в отношении данного вопроса», — гласит официальное заявление мадридского клуба.