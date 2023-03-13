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24 минуты назад

Marca: "Реал" устал от неопределенности Мбаппе и не заинтересован в его переходе

Газета.Ruиещё 1

Руководство «Реала» устало от ситуации с возможным переходом в клуб нападающего «При Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

Marca: «Реал» устал от неопределенности Мбаппе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, в предстоящее летнее трансферное окно мадридский клуб не собирается бороться за французского форварда. Такой позиции «Реал» придерживается в том числе из-за того, что парижане не станут делать скидку за Мбаппе, даже если француз решит покинуть команду. Также отмечается, что руководство «Реала» не доверяет словам Мбаппе.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, забив 18 мячей и трижды отметившись результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пожалел о продлении контракта с «ПСЖ». Он еще имеет шансы продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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