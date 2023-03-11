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1 час назад

Дзюба выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"

Газета.Ruиещё 5

Грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба, который в прошлом туре в игре против «Ростова» оформил хет-трик, начнет игру с первых минут.

Дзюба выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Агаларов.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

Поединок состоится в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

После 18-ти туров национального первенства «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Ахмат» идет на шестой позиции, имея в активе 29 баллов.

Ранее сообщалось, что футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы получить вызов в сборную России.

6 марта тренерский штаб национальной команды опубликовал расширенный список футболистов, вызванных на сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. Нападающего «железнодорожников» в нем не оказалось.

Футбол,Артем Дзюба,Геннадий Орлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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