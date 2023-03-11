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13 минут назад

"Спартак" представил нового клубного маскота

Газета.Ru

Московский "Спартак" перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" презентовал нового маскота клуба, сообщает официальный Telegram-канал красно-белых. Им стал кабан. Он появился на поле в преддверии начала игры.

"Спартак" представил нового клубного маскота
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

После 18 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков. Они одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. Лидером чемпионата России является петербургский "Зенит", который пока потерпел лишь одно поражение в сезоне РПЛ и набрал 45 очков. "Факел", с которым "Спартак" играет в 19-м туре, занимает 14-е место в таблице.

Воронежская команда одержала только одну победу, 11 раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. "Спартак" и "Факел" уже встречались в первом круге сезона-2022/23. Тогда красно-белые одержали победу со счетом 4:1.

Ранее стало известно, что полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов мог перейти в итальянскую "Аталанту". По сведениям издания, клуб из Бергамо рассматривал возможность подписания контракта с Литвиновым, но интерес к футболисту красно-белых постепенно снизился.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Руслан Литвинов,Зенит,Спартак,
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