"Спартак" представил нового клубного маскота

Московский "Спартак" перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" презентовал нового маскота клуба, сообщает официальный Telegram-канал красно-белых. Им стал кабан. Он появился на поле в преддверии начала игры.

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва» Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

После 18 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков. Они одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. Лидером чемпионата России является петербургский "Зенит", который пока потерпел лишь одно поражение в сезоне РПЛ и набрал 45 очков. "Факел", с которым "Спартак" играет в 19-м туре, занимает 14-е место в таблице.

Воронежская команда одержала только одну победу, 11 раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. "Спартак" и "Факел" уже встречались в первом круге сезона-2022/23. Тогда красно-белые одержали победу со счетом 4:1.