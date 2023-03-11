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45 минут назад

Федун раскритиковал работу судей в матче "Спартака" и "Факела"

ТАССиещё 4

Судейская бригада, обслуживавшая матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и воронежским "Факелом", допустила несколько грубых ошибок. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.

Федун раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Факел»
Фото: ТАССТАСС

11 марта "Спартак" на своем поле обыграл "Факел" со счетом 3:2. При счете 1:0 в пользу хозяев главный арбитр матча Владислав Безбородов принял решение отменить взятие ворот "Факела" после просмотра видеоповтора. При счете 2:1 в пользу "Спартака" судья назначил пенальти в ворота красно-белых, одиннадцатиметровый удар был реализован.

"Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у [Александра]Соболева крадут гол. Я не понимаю, в чем дело", - сказал Федун.

"После 2:0 имела место потеря концентрации. Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не мнение судья с удовольствием назначил пенальти. Потом была вязкая игра, тренер молодец, перестроил игру, и это принесло плоды. "Факел" достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы", - добавил он.

"Спартак" обратится в ЭСК РФС по итогам матча против "Факела"

После 19 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 40 очков. Красно-белые отстают от петербургского "Зенита" на 5 очков, при этом сыграв на один матч больше.

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