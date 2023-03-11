Голевой пас Мудрика помог «Челси» обыграть в гостях «Лестер»

Гости вышли вперёд уже на 11-й минуте встречи благодаря голу крайнего защитника Бена Чилуэлла с передачи Калиду Кулибали. На 39-й «лисы» сравняли — мяч забил Патсон Дака, а точный пас ему отдал Рикарду. В самой концовке первого тайма синие снова вышли вперёд — в этот раз отличилился Кай Хаверц с передачи Энцо Фернандеса. На 78-й минуте синие укрепили своё преимущество благодаря голу Матео Ковачича, точную передачу ему отдал Михаил Мудрик. На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля ушёл Ваут Фас за вторую жёлтую карточку.