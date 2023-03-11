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44 минуты назад

Спаллетти об игроках «Наполи»: «У Хвичи удивительное умение обыгрывать, если соперник повернулся спиной – ему конец. Ким – лучший центральный защитник мира»

Sports.ru

Южнокорейский футболист получил повреждение в матче «Наполи» с «Аталантой» (2:0) в 26-м туре Серии А.

Спаллетти: «У Хвичи удивительное умение обыгрывать»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это была веселая неделя, после 20 матчей без поражений мы проиграли и увидели, насколько быстро стая набросилась на добычу. Это было невероятно.

Когда принимаешь работу в «Наполи», то знакомишься с историей и с чувствами людей к этой команде. С такими фанатами ты должен метить повыше. Нельзя начинать сезон со слов о желании занять третье место. Нужна победа.

Кварацхелия обладает удивительным умением обыгрывать соперников. Если защитник поворачивается к нему спиной, ему конец.

Ким Мин Чжэ в каждой игре делает как минимум 20 невероятных вещей. Я считаю его лучшим центральным защитником мира. Когда он начинает бежать вперед с мячом, то способен за пять секунд добраться до штрафной соперника.

Ким в порядке. Я сказал ему ничего не выдумывать, потому что завтра я жду его на тренировке», – сказал главный тренер «Наполи» в эфире DAZN.

Футбол,Мин Чжэ,
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