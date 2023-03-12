Промес заявил, что "Спартак" еще находится в чемпионской гонке с "Зенитом"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, комментируя победу над "Факелом" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что у московской команды остаются шансы на чемпионство в этом сезоне. Его слова передает "РИА Новости Спорт".
"Спартак" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является петербургский "Зенит" (45), который свой матч 19-го тура проведет 12 марта — в Санкт-Петербурге с "Химками".
"Мы идем от игры к игре. Конечно, смотреть будем в конце сезона. Нужно концентрироваться на том, что делаем, сейчас разрыв порядка пяти очков. "Зенит" еще не сыграл, пока шансы остаются математические, мы, естественно, в гонке. Но мы не концентрируемся на таких целях, идем к каждой игре", - сказал Промес.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие банк Арена" и завершилась победой красно-белых с минимальным счетом 3:2. В составе столичной команды дублем отметился Квинси Промес, оформивший 100-й и 101-й гол за "Спартак". У воронежцев отличились Хызыр Аппаев и Реда Рабей, реализовавший пенальти на четвертой компенсированной к основному времени первого тайма минуте. Победный гол на 87-й минуте забил Кристофер Мартинс Перейра.
Ранее сообщалось, что "Спартак" проводит самую длинную беспроигрышную серию в РПЛ с 2018 года.