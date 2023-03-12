Промес заявил, что "Спартак" еще находится в чемпионской гонке с "Зенитом"

"Мы идем от игры к игре. Конечно, смотреть будем в конце сезона. Нужно концентрироваться на том, что делаем, сейчас разрыв порядка пяти очков. "Зенит" еще не сыграл, пока шансы остаются математические, мы, естественно, в гонке. Но мы не концентрируемся на таких целях, идем к каждой игре", - сказал Промес.