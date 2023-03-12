Бушманов назвал самую яркую команду РПЛ

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Бушманов после победы красно-белых над воронежским "Факелом" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал подопечных Гильермо Абаскаля самой яркой командой чемпионата страны.

Фото: ФК «Спартак-2 Москва»/VK ФК «Спартак-2 Москва»/VK

"Спартак" сейчас - самая яркая команда чемпионата. Два тура сыграли, забили девять мячей. Болельщикам, наверняка, очень нравятся матчи "Спартака".

Что касается отмененного гола "Спартака", я так понимаю, Литвинов был вне игры. Поскольку он принимал активное участие в фазе атаки, я думаю, что было зафиксировано нарушение", - передает слова Бушманова Metaratings.ru.

"Спартак" одержал победу над "Факелом" со счетом 3:2. В прошедшей встрече арбитр Владислав Безбородов отменил гол нападающего "Спартака" Александра Соболева, забитый на 41-й минуте. Недовольство московской команды также вызвал эпизод с пенальти, назначенным в ворота хозяев поля в конце первого тайма.

В матче 18-го тура между "Спартаком" и "Уралом", прошедшем неделей ранее, был также отменен гол Соболева. Встреча завершилась со счетом 2:2.