"Зенит" и "Химки" объявили составы на матч 19-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Игра между командами пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Козлов, Мантуан.

«Химки»: Гудиев, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.

Запасные: Митрюшкин, Чежия, Идову, Лысцов, Скворцов, Каргинов, Кобесов, Главчич, Гбане, Руденко, Дулаев, Садыгов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 45 очков, одержав 14 побед, три раза сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение.

«Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. На счету подмосковного клуба 13 очков. В сезоне-2022/23 РПЛ «Химки» одержали три победы, четыре раза сыграли вничью и 11 раз проиграли.