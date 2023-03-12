"Зенит" и "Химки" объявили составы на матч 19-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра между командами пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос, Вендел, Кузяев, Барриос, Мостовой, Малком, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Козлов, Мантуан.
«Химки»: Гудиев, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.
Запасные: Митрюшкин, Чежия, Идову, Лысцов, Скворцов, Каргинов, Кобесов, Главчич, Гбане, Руденко, Дулаев, Садыгов.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 45 очков, одержав 14 побед, три раза сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение.
«Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. На счету подмосковного клуба 13 очков. В сезоне-2022/23 РПЛ «Химки» одержали три победы, четыре раза сыграли вничью и 11 раз проиграли.
Ранее бывший владелец и президент московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что совершая ошибку в пользу соперников красно-белых, арбитры «раскатывают красную дорожку» к победе петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.