Малком провел 100 матчей за "Зенит"

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками" стал 100-м за "Зенит" для полузащитника Малкома.

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

На 19-й минуте первого тайма бразильский футболист, недавно получивший гражданство Российской Федерации, вывел свою команду вперед, забив гол с передачи Андрея Мостового.

До ухода на перерыв счет в игре, проходящей в Санкт-Петербурге, не изменился, - 1:0 в пользу "Зенита".

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед игрой "Зенит" поздравил Малкома с 100-м матчем за команду. Генеральный директор клуба Александр Медведев вручил футболисту памятную табличку.

Малком перешел в "Зенит" в 2019 году. В сезоне-2022/23 он забил 15 голов и отдал пять результативных передач в 19 играх за команду из Санкт-Петербурга в чемпионате России.