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23 минуты назад

Матч с "Химками" стал для Малкома 100-м за "Зенит"

Газета.Ruиещё 3

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками" стал 100-м за "Зенит" для полузащитника Малкома.

Малком провел 100 матчей за "Зенит"
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

На 19-й минуте первого тайма бразильский футболист, недавно получивший гражданство Российской Федерации, вывел свою команду вперед, забив гол с передачи Андрея Мостового.

До ухода на перерыв счет в игре, проходящей в Санкт-Петербурге, не изменился, - 1:0 в пользу "Зенита".

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед игрой "Зенит" поздравил Малкома с 100-м матчем за команду. Генеральный директор клуба Александр Медведев вручил футболисту памятную табличку.

Малком перешел в "Зенит" в 2019 году. В сезоне-2022/23 он забил 15 голов и отдал пять результативных передач в 19 играх за команду из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

Ранее бывший нападающий столичного "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев высказался о натурализации бразильских полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо. По его словам, в национальную сборную не должны вызываться легионеры.

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