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38 минут назад

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

Чемпионат.com

Сегодня, 12 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Армейцы объявили состав на игру.

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

В матче первого круга чемпионата ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в гостях с минимальным счётом.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала очков в 18 матчах. «Крылья Советов» находятся на 11-м месте с 20 баллами.

Футбол,Крылья Советов,
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