ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

Сегодня, 12 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Армейцы объявили состав на игру.

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ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

В матче первого круга чемпионата ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в гостях с минимальным счётом.