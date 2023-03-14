Тренер "Спартака" Абаскаль фигурирует в списках пяти итальянских клубов

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в программе на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал об интересе итальянских клубов к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он один из трех кандидатов», — сказал Гурцкая.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». Недавно он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы.

В прошлом туре красно-белые обыграли воронежский «Факел» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Голами у москвичей отметились Квинси Промес (дубль) и Кристофер Мартинс. После 19 туров «Спартак» идет на втором месте, уступая «Зениту» восемь очков.