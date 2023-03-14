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1 час назад

Тренер "Спартака" Абаскаль фигурирует в списках пяти итальянских клубов

Газета.Ruиещё 1

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в программе на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал об интересе итальянских клубов к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Тренер "Спартака" Абаскаль фигурирует в списках пяти итальянских клубов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он один из трех кандидатов», — сказал Гурцкая.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». Недавно он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы.

В прошлом туре красно-белые обыграли воронежский «Факел» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Голами у москвичей отметились Квинси Промес (дубль) и Кристофер Мартинс. После 19 туров «Спартак» идет на втором месте, уступая «Зениту» восемь очков.

Также подопечные Гильермо Абаскаля продолжают свое участие в Кубке России. В 1/4 Пути РПЛ команда обыграла «Локомотив». Теперь действующие обладатели кубка встретятся с «Уралом». Первый матч пройдет завтра, 14 марта, в Москве. Ответная встреча состоится в Екатеринбурге 5 апреля.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Тимур Гурцкая,Кристофер Мартинс,Зенит,Спартак,ФК "Урал",
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