Тренер "Спартака" Абаскаль фигурирует в списках пяти итальянских клубов

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в программе на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал об интересе итальянских клубов к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он один из трех кандидатов», — сказал Гурцкая.
Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». Недавно он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы.
В прошлом туре красно-белые обыграли воронежский «Факел» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. Голами у москвичей отметились Квинси Промес (дубль) и Кристофер Мартинс. После 19 туров «Спартак» идет на втором месте, уступая «Зениту» восемь очков.
Также подопечные Гильермо Абаскаля продолжают свое участие в Кубке России. В 1/4 Пути РПЛ команда обыграла «Локомотив». Теперь действующие обладатели кубка встретятся с «Уралом». Первый матч пройдет завтра, 14 марта, в Москве. Ответная встреча состоится в Екатеринбурге 5 апреля.