«Зенит» — «Химки» 3:2, результат матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором возглавляющий таблицу «Зенит» принимал «Химки». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:2.

«Зенит» повёл в счёте 2:0 благодаря дублю Малкома (19-я и 56-я минуты), но на 75-й минуте полузащитник гостей Бутта Магомедов сократил отставание, а на 85-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол в составе петербургского клуба забил вышедший на замену Густаво Мантуан. Он завершил атаку хозяев ударом головой в компенсированное время.