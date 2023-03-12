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57 минут назад

«Зенит» — «Химки» 3:2, результат матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года

Чемпионат.com

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором возглавляющий таблицу «Зенит» принимал «Химки». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:2.

«Зенит» — «Химки» 3:2, результат матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Зенит» повёл в счёте 2:0 благодаря дублю Малкома (19-я и 56-я минуты), но на 75-й минуте полузащитник гостей Бутта Магомедов сократил отставание, а на 85-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол в составе петербургского клуба забил вышедший на замену Густаво Мантуан. Он завершил атаку хозяев ударом головой в компенсированное время.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.

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