Футболист "Зенита" Родригао заявил о намерении завоевать два кубка в этом сезоне

Защитник "Зенита" Родригао заявил, что его команда собирается выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Его слова передает "Матч ТВ".
"Игры дома — дополнительная мотивация. Понятно, что каждый соперник более заряжен на "Зенит". Для нас же это дополнительная возможность показать лучший футбол. Кубок также важен, как и чемпионат. В "Зените" привыкли к победам и мы хотим завершить сезон с двумя трофеями. Каждый готовится отдать для этого максимум", — сказал Родригао. Накануне "Зенит" обыграл "Химки" в матче 19-го тура РПЛ со счетом 3:2. Благодаря победе "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России.
На счету питерской команды 48 очков. Ближайший преследователь — московский "Спартак" — отстает от нее на восемь очков. В 20-м туре "Зенит" 19 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА, а "Химки" в этот же день на своей домашней арене встретятся с "Ростовом". Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Химок" в матче против "Зенита".