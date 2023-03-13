Футболист "Зенита" Родригао заявил о намерении завоевать два кубка в этом сезоне

"Игры дома — дополнительная мотивация. Понятно, что каждый соперник более заряжен на "Зенит". Для нас же это дополнительная возможность показать лучший футбол. Кубок также важен, как и чемпионат. В "Зените" привыкли к победам и мы хотим завершить сезон с двумя трофеями. Каждый готовится отдать для этого максимум", — сказал Родригао. Накануне "Зенит" обыграл "Химки" в матче 19-го тура РПЛ со счетом 3:2. Благодаря победе "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России.