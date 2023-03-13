Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что спокойно отнесся к отсутствию в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

Дзюба не вошел в список игроков, вызванных в национальную команду на сбор, в рамках которого, возможно, состоятся два товарищеских матча. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявлял в интервью «Матч ТВ», что не будет вызывать футболистов старше 30 лет. Позднее источник «Матч ТВ» уточнил, что слова Карпина касались полевых футболистов.

Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных — 23 марта в Тегеране. Также служба коммуникаций РФС информировала «Матч ТВ» о достигнутой договоренности о встречи с Ираком 26 марта на «Газпром Арене» в Санкт Петербурге.

— Несильно удивился, когда не включили в расширенный список сборной?

— Нет, я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

— Вовремя ты хет трик сделал…

— Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с «Ростовом» качественно сыграл. Забей я гол со «Спартаком», все бы по другому говорили, сказали бы: «Мифический!». Функционально чувствую всё лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня всё хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего, — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».

Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России. В последний раз 34 летний нападающий «Локомотива» играл за национальную команду при Станиславе Черчесове на чемпионате Европы в 2021 году, всего на его счету 55 матчей и 30 голов.