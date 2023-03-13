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41 минуту назад

Юран: скоро я вернусь в РПЛ

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53-летний наставник с августа 2022 года находится без тренерской работы.

Юран: "Скоро я вернусь в РПЛ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известный российский футбольный тренер Сергей Юран заявил, что близок к заключению контракта с командой РПЛ..

«Скоро я вернусь в футбол! Это будет клуб РПЛ», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».

«Химки» 10 августа 2022 года объявили об уходе Юрана с должности главного тренера команды. На тот момент генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов заявил, что это решение связано с «расхождениями у руководства и главного тренера по ключевым вопросам, касающимся развития клуба».

В нынешнем сезоне под руководством 53-летнего специалиста подмосковный клуб за четыре матча набрал семь очков и шёл в верхней половине турнирной таблицы. Примечательно, что за последующие 15 матчей «Химки» набрали всего шесть очков.

Футбол,Сергей Юран,Дмитрий Ульянов,
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