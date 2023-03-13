Юран: "Скоро я вернусь в РПЛ"

53-летний наставник с августа 2022 года находится без тренерской работы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известный российский футбольный тренер Сергей Юран заявил, что близок к заключению контракта с командой РПЛ..

«Скоро я вернусь в футбол! Это будет клуб РПЛ», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».

«Химки» 10 августа 2022 года объявили об уходе Юрана с должности главного тренера команды. На тот момент генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов заявил, что это решение связано с «расхождениями у руководства и главного тренера по ключевым вопросам, касающимся развития клуба».