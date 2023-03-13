Кудряшов: «С удовольствием вернусь в Россию, если будут предложения

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что с радостью вернется на родину, если поступят предложения от российских клубов.Кудряшов выступает за «Антальяспор» с января 2020 года. В России футболист играл за «Спартак», «Химки», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи».
— Если будут предложения, я с удовольствием вернусь (в Россию). Хоть я и говорил, что уже не вернусь, закончу с футболом, но сейчас в моем клубе ситуация немного изменилась. Пока не буду рассказывать, как именно, но это изменило мое мнение о клубе, — сказал «Матч ТВ» Кудряшов.
Ранее 35 летний футболист рассказал «Матч ТВ»
о задолженностях по зарплате в турецком клубе, а также заявил, что стороны «на 90%» не продлят контракт.