Кудряшов: «С удовольствием вернусь в Россию, если будут предложения

— Если будут предложения, я с удовольствием вернусь (в Россию). Хоть я и говорил, что уже не вернусь, закончу с футболом, но сейчас в моем клубе ситуация немного изменилась. Пока не буду рассказывать, как именно, но это изменило мое мнение о клубе, — сказал «Матч ТВ» Кудряшов.