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52 минуты назад

Федор Кудряшов: «С удовольствием вернусь в Россию, если будут предложения

Матч ТВ

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что с радостью вернется на родину, если поступят предложения от российских клубов.Кудряшов выступает за «Антальяспор» с января 2020 года. В России футболист играл за «Спартак», «Химки», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи».

Кудряшов: «С удовольствием вернусь в Россию, если будут предложения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Если будут предложения, я с удовольствием вернусь (в Россию). Хоть я и говорил, что уже не вернусь, закончу с футболом, но сейчас в моем клубе ситуация немного изменилась. Пока не буду рассказывать, как именно, но это изменило мое мнение о клубе, — сказал «Матч ТВ» Кудряшов.

Ранее 35 летний футболист рассказал «Матч ТВ»

о задолженностях по зарплате в турецком клубе, а также заявил, что стороны «на 90%» не продлят контракт.

Футбол,Федор Кудряшов,Спартак,
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