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54 минуты назад

Сборная Ирана назначила нового тренера перед матчем с Россией

Матч ТВиещё 1

Амир Галенои был назначен новым главным тренером сборной Ирана, сообщает сайт федерации футбола республики.Галенои будет руководить командой как минимум до Кубка Азии, который пройдет в январе феврале 2024 года в Катаре.

Сборная Ирана назначила нового тренера перед матчем с Россией
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Предыдущим главным тренером сборной Ирана был португалец Карлуш Кейруш, который покинул пост после завершения чемпионата мира 2022 в Катаре.

С 2006 по 2008 год 59 летний Галенои уже руководил иранской национальной сборной.

Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных — 23 марта в Тегеране.

Футбол,РФС,
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