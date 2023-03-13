Сборная Ирана назначила нового тренера перед матчем с Россией

Амир Галенои был назначен новым главным тренером сборной Ирана, сообщает сайт федерации футбола республики.Галенои будет руководить командой как минимум до Кубка Азии, который пройдет в январе феврале 2024 года в Катаре.

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Предыдущим главным тренером сборной Ирана был португалец Карлуш Кейруш, который покинул пост после завершения чемпионата мира 2022 в Катаре.

С 2006 по 2008 год 59 летний Галенои уже руководил иранской национальной сборной.