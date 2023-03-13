Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

В России нет центрального нападающего лучше Дзюбы, считает Кавазашвили

Матч ТВ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил «Матч ТВ», что считает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу сильнейший форвардом в стране.

Кавазашвили: в России нет центрального нападающего лучше Дзюбы
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВМихаил Зимин / Матч ТВ

Ранее Дзюба сказал «Матч ТВ», что не собирается завершать карьеру в сборной России и считает, что еще может принести пользу национальной команде.

— Не могу сказать, что Дзюбе поздно вызываться в сборную, если он чувствует себя готовым. Главными здесь будут слова Карпина: если он заинтересуется игрой Артема, то мы увидим его в национальной команде. Я приветствую то, что Артем наконец то начал думать правильно, как профессиональный футболист. Он хочет показать себя и, честно говоря, на сегодняшний день в нашей стране нет центрального нападающего лучше, чем Дзюба, — сказал «Матч ТВ» Кавазашвили.

Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). В последний раз 34 летний нападающий играл за национальную команду при Станиславе Черчесове на чемпионате Европы в 2021 году.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Александр Кержаков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий