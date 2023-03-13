Кавазашвили: в России нет центрального нападающего лучше Дзюбы

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил «Матч ТВ», что считает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу сильнейший форвардом в стране.
Ранее Дзюба сказал «Матч ТВ», что не собирается завершать карьеру в сборной России и считает, что еще может принести пользу национальной команде.
— Не могу сказать, что Дзюбе поздно вызываться в сборную, если он чувствует себя готовым. Главными здесь будут слова Карпина: если он заинтересуется игрой Артема, то мы увидим его в национальной команде. Я приветствую то, что Артем наконец то начал думать правильно, как профессиональный футболист. Он хочет показать себя и, честно говоря, на сегодняшний день в нашей стране нет центрального нападающего лучше, чем Дзюба, — сказал «Матч ТВ» Кавазашвили.
Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). В последний раз 34 летний нападающий играл за национальную команду при Станиславе Черчесове на чемпионате Европы в 2021 году.