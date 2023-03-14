«Пробили дно»: тренер «КС» о разгромном поражении от ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил игру команды в матче прошлого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
«Сложно что-то говорить на самом деле. Просто вышли и… Как бы помягче сказать? Недоиграли. Всю борьбу проиграли, все мячи простые мы потеряли, все подборы подобрали футболисты ЦСКА. Оправдания нашей игре нет. Отвратительная игра получилась. Игорь Витальевич правильно сказал, что мы дно пробили. Это он сказал в раздевалке. Надо исправляться. В оправдание не могу ничего сказать», — передает слова Ежова «Чемпионат».
В минувшие выходные ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Голами в стане «армейцев» отметились Антон Заболотный, Иван Обляков, Федор Чалов и Виллиан Роша.
После 19 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова набрали столько же очков, сколько и «Динамо», занимающее четвертое место. «Крылья Советов» находятся в одном очке от зоны вылета.
Лидером по-прежнему остается «Зенит». Команда Сергея Семкака набрала 48 очков. Вторым идет «Спартак», имеющий на восемь очков меньше.
Ранее Владимир Пономарев сравнил игру с «Крыльями Советов» с медвежьим цирком.