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1 час назад

Роман Зобнин прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил победу команды над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Роман Зобнин прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Выиграли — всё хорошо. Три очка, двигаемся дальше! Мы ожидали, что матч с «Факелом» будет таким тяжёлым. Да и поле было не лучшего качества. Пропустили к концу первого тайма два мяча, поэтому вторая половина игры получилась непростой.

Три игры подряд «Спартак» пропускает два мяча дома? Это расслабленность, будем работать над этим. Жёлтая перед перерывом? Я её получил за разговоры с судьёй. В целом игрой я доволен — у нас было много голевых моментов. Самое главное, что нам удалось проявить характер в концовке игры — мы забили победный мяч», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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