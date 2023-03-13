Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Азар: я не вернусь в сборную Бельгии, этого не будет, на 100% уверен в этом

Чемпионат.com

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, ранее завершивший карьеру в сборной Бельгии, заявил, что не собирается менять своего решения об уходе из национальной команды.

Азар оценил шансы на возвращение в сборную Бельгии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Возвращение в сборную Бельгии? Я не вернусь, этого не будет, на 100% уверен в этом. Я завершил карьеру в сборной неохотно. Особенно учитывая то, что в клубе играю намного меньше. Я не думаю о своём возвращении в том числе потому, что новое поколение очень сильное. Я не хочу отступать от своего решения. Желаю всего хорошего новому тренеру.

Что я буду делать, если мне позвонит король Филипп? Он уже сделал это. Что он мне сказал? Это останется между нами (смеётся). В футболе никогда не следует говорить «никогда», но у меня достаточно много других дел. Хочу провести время с моими детьми, моей семьёй, и я не вижу причин, по которым могу передумать», — приводит слова Азара RTBF.

Футбол,Эден Азар,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий