Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Бразильский игрок «Краснодара» Боржес может играть за Польшу под фамилией Малиновский

Чемпионат.com

Футбольный агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы игрока «Краснодара» Кади Боржеса, сообщил о том, что бразилец рассматривает возможность получения гражданства Польши, так как имеет польское происхождение.

Игрок «Краснодара» Боржес может играть за Польшу под фамилией Малиновский
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Может ли Кади пойти по примеру Ари и Жоаозиньо и получить гражданство России? Почему нет? В России всегда играли сильные бразильцы, у вас великолепная страна. Мы также рассматриваем получение польского гражданства. У Кади есть корни в Польше. Если его однажды вызовут, то он будет выступать под фамилией своего дедушки – Малиновский. Но сейчас этот процесс приостановлен», — приводит слова Алиска Metaratings.

26-летний Боржес перешёл в «Краснодар» этой зимой. В четырёх матчах за «быков» бразилец забил два гола.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий