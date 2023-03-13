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15 минут назад

Стивен Джеррард может возглавить турецкий «Трабзонспор»

Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс-главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает Karar.

Стивен Джеррард может возглавить турецкий «Трабзонспор»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, кандидатуру Джеррарда на вакантный пост главного тренера «Трабзонспора» выдвигает один из претендентов на место нового президента турецкого клуба. Сам английский специалист прибыл в Турцию, но наиболее вероятная цель его визита в страну — участие в рекламных съёмках, не подписание контракта с «Трабзоном». Главным претендентом на пост главного тренера является турецкий специалист Серген Ялчин.

В качестве главного тренера Джеррард выиграл вместе с «Рейнджерс» чемпионат Шотландии в сезоне 2021/2022.

Футбол,Стивен Джеррард,
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