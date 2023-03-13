Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс-главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает Karar .

По информации источника, кандидатуру Джеррарда на вакантный пост главного тренера «Трабзонспора» выдвигает один из претендентов на место нового президента турецкого клуба. Сам английский специалист прибыл в Турцию, но наиболее вероятная цель его визита в страну — участие в рекламных съёмках, не подписание контракта с «Трабзоном». Главным претендентом на пост главного тренера является турецкий специалист Серген Ялчин.