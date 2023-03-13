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1 час назад

Карпин отреагировал на участие сборной России в чемпионате Центральной Азии

Никита Бородкин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что пока ничего не знает об участии национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщает РИА Новости.

Карпин отреагировал на участие сборной России в чемпионате Центральной Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», — сказал Карпин.

Вместе с тем Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что пока лишь обсуждает возможность и условия участия российской сборной в чемпионате CAFA.

Напомним, что об участии России в первом чемпионате CAFA заявил глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня. Свое участие подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Одновременно с ним 11 июня должен состояться финал Кубка России в «Лужниках». Титул чемпиона страны по футболу будет защищать московский клуб «Спартак».

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