Карпин отреагировал на участие сборной России в чемпионате Центральной Азии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что пока ничего не знает об участии национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщает РИА Новости.

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«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», — сказал Карпин.

Вместе с тем Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что пока лишь обсуждает возможность и условия участия российской сборной в чемпионате CAFA.

Напомним, что об участии России в первом чемпионате CAFA заявил глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня. Свое участие подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.