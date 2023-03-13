Карпин отреагировал на участие сборной России в чемпионате Центральной Азии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что пока ничего не знает об участии национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщает РИА Новости.
«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», — сказал Карпин.
Вместе с тем Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что пока лишь обсуждает возможность и условия участия российской сборной в чемпионате CAFA.
Напомним, что об участии России в первом чемпионате CAFA заявил глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке с 9 по 21 июня. Свое участие подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
Одновременно с ним 11 июня должен состояться финал Кубка России в «Лужниках». Титул чемпиона страны по футболу будет защищать московский клуб «Спартак».