Кудряшов: "Турецкий чемпионат зрелищнее российского"

«Что такое турецкий чемпионат в сравнении с российским? Он зрелищнее из за болельщиков и самого футбола. В Турции многие живут игрой, любят ее. Зрелищность проявляется в том, что все команды заточены на атаку, все хотят з

Помню, когда пришёл ещё в «Истанбул Башакшехир», меня очень сильно удивляло, когда под конец матча команда играет вничью или проигрывает в один два мяча, все бегут вперёд. Сзади вместе с вратарем оставался только я (смеётся). Дисциплина, которая была на протяжении 60–70 минут, исчезала», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».