Футболист "Спартака" Умяров перенес операцию

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости, его восстановление займет около трех месяцев. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе "Спартака".

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Умяров из-за травмы не выходил на поле с октября 2022 года.

"Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления - около трех месяцев", - говорится в сообщении.