Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Футболист "Спартака" Умяров перенес операцию и пропустит около трех месяцев

ТАССиещё 2

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости, его восстановление займет около трех месяцев. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе "Спартака".

Футболист "Спартака" Умяров перенес операцию
Фото: ТАССТАСС

Умяров из-за травмы не выходил на поле с октября 2022 года.

"Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Планируемый срок восстановления - около трех месяцев", - говорится в сообщении.

Умярову 22 года, он выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Футбол,Наиль Умяров,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий