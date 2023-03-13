Суд оставил в силе аннулирование регистрации игрока «Барсы» Гави

Суд согласился с решением Ла Лиги об отмене регистрации полузащитника «Барселоны» Гави. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Руководство чемпионата Испании не разрешило «Барселоне» зарегистрировать Гави из-за нарушений финансовых правил. Клуб обратился в коммерческий суд Барселоны, однако сделал это с опозданием на один день. Каталонцам придётся вновь заявить 18-летнего полузащитника за молодёжную команду.