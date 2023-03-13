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1 час назад

В Ираке не против перехода России в Азиатскую конфедерацию

Газета.Ru

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился мыслями о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает Sport24.

В Ираке высказались о переходе России в Азиатскую конфедерацию
Фото: Телеграм-канал «Сборная России по футболу»Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

«Пока мы ничего не знаем об этом. Мы не против того, чтобы Россия присоединилась к числу азиатских сборных. Но переход российского футбола в АФК должен быть решением РФ», — сказал Имад.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Осенью активно стал обсуждаться вопрос перехода в Азиатскую конференцию. Всего в организации состоят 47 национальных команд. В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию об участии национальной команды в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

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