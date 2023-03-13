Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
36 минут назад

Экс-тренеры «Барселоны» Энрике и Вальверде дадут показания по «делу Негрейры»

Чемпионат.com

Бывший наставники «Барселоны» Луис Энрике и Эрнесто Вальверде, возглавлявшие сине-гранатовых в разные периоды прошлого десятилетия, дадут показания по «делу Негрейры». Как сообщает издание Sport.es, каталонская прокуратора вызовет их для объяснений, знали ли они о существовании судейский анализов, которые предоставляли для клуба.

Экс-тренеры «Барселоны» Энрике и Вальверде дадут показания по «делу Негрейры»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, «Барселону» обвиняют в коррупции из-за выплаты руководством около € 7,3 млн бывшему вице-президенту Арбитражного технического комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год. Сам Негрейра утверждает, что сине-гранатовые платила ему за консультации касаемо судей, которые должны были работать на матчах команды.

Президент каталонцев Жоан Лапорта отрицает все обвинения в коррупции, заявив, что в данный момент все, в том числе и другие клубы, участвуют в кампании против чести «Барселоны».

Футбол,Хосе Мария,Луис Энрике,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий