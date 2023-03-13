Экс-тренеры «Барселоны» Энрике и Вальверде дадут показания по «делу Негрейры»

Бывший наставники «Барселоны» Луис Энрике и Эрнесто Вальверде, возглавлявшие сине-гранатовых в разные периоды прошлого десятилетия, дадут показания по «делу Негрейры». Как сообщает издание Sport.es, каталонская прокуратора вызовет их для объяснений, знали ли они о существовании судейский анализов, которые предоставляли для клуба.

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Напомним, «Барселону» обвиняют в коррупции из-за выплаты руководством около € 7,3 млн бывшему вице-президенту Арбитражного технического комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год. Сам Негрейра утверждает, что сине-гранатовые платила ему за консультации касаемо судей, которые должны были работать на матчах команды.