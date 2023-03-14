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1 час назад

Руководство «Ювентуса» раздражено из-за очередной травмы Погба. Игрок может уйти летом

Чемпионат.comиещё 2

«Ювентус» недоволен частыми травмами полузащитника команды Поля Погба.

Стало известно о реакции руководства «Ювентуса» на травму Погбы
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, француз может пропустить более длительный срок и вернуться на поле только через месяц.

Полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке. Сообщалось, что он выбыл на три недели.

Ситуация с травмами Погба беспокоит и раздражает руководство итальянского клуба. Если до конца сезона она не изменится и игрок будет больше лечиться, чем играть, то летом руководство «Ювентуса» может обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.

Погба присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провёл первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Ювентус».

Футбол,Поль Погба,
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