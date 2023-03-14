Стало известно о реакции руководства «Ювентуса» на травму Погбы

«Ювентус» недоволен частыми травмами полузащитника команды Поля Погба.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, француз может пропустить более длительный срок и вернуться на поле только через месяц.

Полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке. Сообщалось, что он выбыл на три недели.

Ситуация с травмами Погба беспокоит и раздражает руководство итальянского клуба. Если до конца сезона она не изменится и игрок будет больше лечиться, чем играть, то летом руководство «Ювентуса» может обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.