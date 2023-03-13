Футболист Новосельцев заявил о завершении карьеры

Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры в 31 год

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Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении профессиональной карьеры в 31 год в стихах. Соответствующий пост появился у него в социальных сетях.

В своем стихотворении Новосельцев отметил, что решил играть в футбол еще в детстве, поскольку был в него «безумно влюблен». Также он поведал, что в профессиональной карьере не раз сталкивался с «разными преградами», но «упорно» их преодолевал.

«Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен….

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда…

И в тот момент когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает…

Ну а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились», — гласят заключительные строки стиха.