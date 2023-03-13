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28 минут назад

Футболист Новосельцев заявил о завершении карьеры

Елена Прошина

Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры в 31 год

Футболист Новосельцев заявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев объявил о завершении профессиональной карьеры в 31 год в стихах. Соответствующий пост появился у него в социальных сетях.

В своем стихотворении Новосельцев отметил, что решил играть в футбол еще в детстве, поскольку был в него «безумно влюблен». Также он поведал, что в профессиональной карьере не раз сталкивался с «разными преградами», но «упорно» их преодолевал.

«Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен….

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда…

И в тот момент когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает…

Ну а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились», — гласят заключительные строки стиха.

Позже Новосельцев поблагодарил тренеров, коллег, родителей и болельщиков, которые «были с ним на протяжении футбольного пути» и поддерживали. По его словам, «футбол навсегда останется в его сердце», но с сегодняшнего дня он начинает «новое путешествие» с «улыбкой на лице».

Футбол,Иван Новосельцев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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