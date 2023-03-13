Сборная России может принять участие в международном турнире

Сборная России по футболу впервые после начала спецоперации может принять участие в международном турнире. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что летом состоится чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии. В нем примут участие команды Ирана, Афганистана и других стран макрорегиона.

Предположительно, в соревнованиях смогут принять участие и российские футболисты. Условия их выступления на чемпионате в настоящее время обсуждаются, пояснил источник.

Уточняется, что для российской сборной приглашение на турнир является значимым событием. Выступление на международных соревнованиях позволит спортсменам «прорвать блокаду».