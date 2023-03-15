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27 минут назад

Стало известно, почему у ЦСКА сорвался трансфер Осимхена в 2019 году

Чемпионат.comиещё 1

Московский ЦСКА в начале 2019 года вёл переговоры по трансферу нигерийского форварда Виктора Осимхена, который сейчас выступает в итальянском «Наполи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно, почему у ЦСКА сорвался трансфер Осимхена в 2019 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кандидатура Виктора была одобрена селекционным отделом клуба, Романом Бабаевым и Виктором Гончаренко. Тогда «Шарлеруа» были готовы продать Осимхена за € 9-11 млн. Но у ЦСКА был небольшой трансферный бюджет, поэтому руководство не смогло найти денег на трансфер», — добавил источник «Чемпионата».

Виктор Осимхен в текущем сезоне провёл за «Наполи» 27 матчей, в которых забил 21 гол и оформил четыре результативные передачи. Нигерийскому нападающему 24 года. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А.

Футбол,Виктор Осимхен,Роман Бабаев,Виктор Гончаренко,
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