Стало известно, почему у ЦСКА сорвался трансфер Осимхена в 2019 году

«Кандидатура Виктора была одобрена селекционным отделом клуба, Романом Бабаевым и Виктором Гончаренко. Тогда «Шарлеруа» были готовы продать Осимхена за € 9-11 млн. Но у ЦСКА был небольшой трансферный бюджет, поэтому руководство не смогло найти денег на трансфер», — добавил источник «Чемпионата».