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1 час назад

Стали известны приблизительные сроки возвращения Вильмара Барриоса после травмы

Чемпионат.comиещё 3

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы колумбийского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, раскрыл приблизительные сроки возвращения футболиста после полученной травмы плеча.

Стали известны приблизительные сроки возвращения Вильмара Барриоса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вильмар чувствует себя нормально. Он ежедневно проходит физиотерапию. Надеемся, что он сможет вернуться раньше, чем через четыре недели», — приводит слова Поссо Sport24.

Напомним, Барриос получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2). В первом тайме полузащитник почувствовал боль и был заменён. В текущем сезоне колумбиец сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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