Стали известны приблизительные сроки возвращения Вильмара Барриоса

«Вильмар чувствует себя нормально. Он ежедневно проходит физиотерапию. Надеемся, что он сможет вернуться раньше, чем через четыре недели», — приводит слова Поссо Sport24 .

Напомним, Барриос получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2). В первом тайме полузащитник почувствовал боль и был заменён. В текущем сезоне колумбиец сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.