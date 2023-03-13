Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Судью матча «Ростов» – «Пари НН» отстранили от матчей РПЛ

Елена Прошина

Рефери Антона Фролова, судившего матч 19-тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Пари НН», отстранили от работы в чемпионате и Кубке РФ до конца текущего сезона. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

Судью матча «Ростов» – «Пари НН» отстранили от матчей РПЛ
Фото: ФК «Ростов»ФК «Ростов»

По его данным, за судейство в прошедшем матче между «Ростовом» и «Пари НН» Фролов получил предельно низкую оценку — 6,4 балла при базовой в 8,4. Таким образом до конца сезона арбитр оказался отстранен от чемпионата и Кубка России.

При этом Карпов отметил, что Российский футбольный союз готов предоставить Фролову еще один шанс в следующем сезоне.

Основной причиной низкой оценки арбитра стала его работа на матче «Ростов» — «Пари НН». На 55-й минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович забил гол, но видеоарбитры посчитали его спорным, поскольку один из игроков ростовского ФК помешал сопернику из другой команды Никите Гойло. Фролов просмотрел запись гола, но не увидел никаких нарушений и засчитал мяч. По итогам игры представители «Пари НН» подали в экспертно-судейскую комиссию РФС просьбу о пересмотре некоторых эпизодов встречи с «Ростовом».

Футбол,Никита Гойло,Антон Фролов,Иван Карпов,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий