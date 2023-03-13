Судью матча «Ростов» – «Пари НН» отстранили от матчей РПЛ

Рефери Антона Фролова, судившего матч 19-тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Пари НН», отстранили от работы в чемпионате и Кубке РФ до конца текущего сезона. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.
По его данным, за судейство в прошедшем матче между «Ростовом» и «Пари НН» Фролов получил предельно низкую оценку — 6,4 балла при базовой в 8,4. Таким образом до конца сезона арбитр оказался отстранен от чемпионата и Кубка России.
При этом Карпов отметил, что Российский футбольный союз готов предоставить Фролову еще один шанс в следующем сезоне.
Основной причиной низкой оценки арбитра стала его работа на матче «Ростов» — «Пари НН». На 55-й минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович забил гол, но видеоарбитры посчитали его спорным, поскольку один из игроков ростовского ФК помешал сопернику из другой команды Никите Гойло. Фролов просмотрел запись гола, но не увидел никаких нарушений и засчитал мяч. По итогам игры представители «Пари НН» подали в экспертно-судейскую комиссию РФС просьбу о пересмотре некоторых эпизодов встречи с «Ростовом».