Судью матча «Ростов» – «Пари НН» отстранили от матчей РПЛ

Рефери Антона Фролова, судившего матч 19-тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Пари НН», отстранили от работы в чемпионате и Кубке РФ до конца текущего сезона. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

Фото: ФК «Ростов» ФК «Ростов»

По его данным, за судейство в прошедшем матче между «Ростовом» и «Пари НН» Фролов получил предельно низкую оценку — 6,4 балла при базовой в 8,4. Таким образом до конца сезона арбитр оказался отстранен от чемпионата и Кубка России.

При этом Карпов отметил, что Российский футбольный союз готов предоставить Фролову еще один шанс в следующем сезоне.