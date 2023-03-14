Щербаченко: «Зенит» страдает из-за отсутствия в еврокубках

«Была раньше такая поговорка, что вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам – всё равно на один мяч больше. В этом туре в матчах «Спартака» и «Зенита» фактически под копирку проявился смысл этого изречения. У спартаковцев по большому счёту не просматривалось вальяжности, но в то же время создавалось ощущение, что нет у них такой уж сильной фундаментальности. При этом нужно отдать должное «Факелу», который очень хорошо подготовился к матчу, не сломался во время игры, создал свои моменты.