«Атлетико» вырвал победу в матче с «Жироной»

В Жироне на «Городском стадионе Монтивилли» завершился матч 25-го тура испанской Примеры. Местная «Жирона» принимала «Атлетико» из Мадрида.
Поединок получился очень упорным. Гости в концовке вырвали победу, забив единственный мяч на 94-й минуте. После углового мяч в ворота протолкнул Альваро Мората. При этом у арбитров возникло подозрение на офсайд, но VAR встал на сторону мадридцев.
«Атлетико» набрал 48 очков. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. Отметим, что мадридцы одержали вторую победу подряд.
«Жирона» с 30 очками располагается на 12-м месте. Каталонцы потерпели второе поражение подряд.
В следующем туре «Атлетико» будет принимать «Валенсию», а «Жирона» сыграет в гостях с «Райо Вальекано».