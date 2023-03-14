«Атлетико» вырвал победу в матче с «Жироной»

Поединок получился очень упорным. Гости в концовке вырвали победу, забив единственный мяч на 94-й минуте. После углового мяч в ворота протолкнул Альваро Мората. При этом у арбитров возникло подозрение на офсайд, но VAR встал на сторону мадридцев.