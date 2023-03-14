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18 минут назад

«Атлетико» вырвал победу в матче с «Жироной»

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В Жироне на «Городском стадионе Монтивилли» завершился матч 25-го тура испанской Примеры. Местная «Жирона» принимала «Атлетико» из Мадрида.

«Атлетико» вырвал победу в матче с «Жироной»
Фото: пресс-служба клуба "Атлетико Мадрид"пресс-служба клуба "Атлетико Мадрид"

Поединок получился очень упорным. Гости в концовке вырвали победу, забив единственный мяч на 94-й минуте. После углового мяч в ворота протолкнул Альваро Мората. При этом у арбитров возникло подозрение на офсайд, но VAR встал на сторону мадридцев.

«Атлетико» набрал 48 очков. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. Отметим, что мадридцы одержали вторую победу подряд.

«Жирона» с 30 очками располагается на 12-м месте. Каталонцы потерпели второе поражение подряд.

В следующем туре «Атлетико» будет принимать «Валенсию», а «Жирона» сыграет в гостях с «Райо Вальекано».

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