Аргентинский игрок "Оренбурга" ждет получения российского паспорта из рук Путина

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что не против того, чтобы получить российское гражданство.

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«Мой контракт рассчитан три года. Адаптация в России прошла хорошо, помогло, что в команде есть испаноязычные ребята.

Получить паспорт России как Малком и Клаудиньо? Конечно, это можно обсудить. Если такое возможно, то почему бы и нет.

Получить паспорт в Кремле из рук Владимира Путина? С нетерпением жду этого!», — передает слова Веры «Матч ТВ».

Вера перебрался в «Оренбург» летом прошлого года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провел 17 матчей, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Напомним, что игроки «Зенита» сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ. Стоит отметить, что Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр Пекина в составе сборной Бразилии.

Также сообщалось о том, что игроку «Спартака» Квинси Промесу было отказано в получении паспорта РФ. Он проходит по уголовному делу в Нидерландах.