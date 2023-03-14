Кавазашвили назвал турнир CAFA отличным шансом для Карпина взять трофей

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин достоит выиграть свой первый трофей у руля сборной России.
«Кто-то говорит, что Карпин — плохой тренер, потому что у него нет ни одного трофея. Категорически с этим не согласен. У каждого свой путь. И Карпин работой в сборной доказал всем критикам, что он нормальный специалист. Мы были в одном шаге от чемпионат мира.
Турнир, который намечается летом у сборной России с азиатскими странами — отличный шанс для Карпина завоевать трофей. Это будет историческое событие для Карпина и для сборной», — приводит слова Кавазашвили «Рейтинг букмекеров».
13 марта стало известно, что сборная России примет участие в азиатском международном турнире, который пройдет в июне 2023 года. В нем примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Помимо этого, организация, кроме России, пригласила сыграть одну из азиатских национальных команд.
Валерий Карпин привел сборную России к выходу в стыковые матчи отбора к чемпионату мира в Катаре. Россияне не смогли принять участие в играх на выбывание из-за отстранения Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее Сергей Силкин объяснил, что значит приглашение сборной России на международный турнир в июне.